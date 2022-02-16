Билосюк: «Когда делаю какие-либо два более быстрых шага, снова идет головокружение»

Биатлонистка дебютировала на Олимпийских играх-2022

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Украинская биатлонистка Елена Билосюк оценила свое выступление в эстафете Зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Билосюк впервые выступила на Олимпиаде-2022. Все предыдущие гонки она пропустила из-за коронавируса, который у нее обнаружили после прилета в Пекин:

«Выйдя на старт, я понимала, что нужно очень осторожно вести эту гонку, очень тактически грамотно, чтобы доехать до финиша. Потому что я чувствовала, что когда делаю какие-либо два более быстрых шага, снова идет головокружение, подкашиваются ноги, а этого нельзя делать. Максимально технически пыталась уходить, максимально длинный шаг, чтобы просто доехать. Единственное, уже на финише, когда со спуска подхватила скорость, лыжи были великолепны, и я смогла обойти чешку. Но это было больше для себя, чтобы понять, что я все еще не переболела, что я буду всегда бороться за команду до последнего метра».

Напомним, в эстафете сборная Украины финишировала седьмой. После гонки Анастасия Меркушина назвала Билосюк героем.