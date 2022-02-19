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Билосюк: «Очень горжусь тем, что стану знаменосцем сборной Украины»

Биатлонистка впервые поучаствует в церемонии закрытия Олимпийских игр
Olympics Пекин-2022
14:32
Билосюк: «Очень горжусь тем, что стану знаменосцем сборной Украины»

Биатлонистка Елена Билосюк поделилась эмоциями от того, что она станет знаменосцем сборной Украины на Зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. Слова спортсменки приводит НОК Украины:

«Это мои четвертые Олимпийские игры, но я впервые попаду на церемонию закрытия. Я очень рада. Еще больше радости приносит то, что команда доверила мне нести флаг. Я очень горжусь этим.

Хочу поблагодарить всех болельщиков, всех украинцев, которые болели и поддерживали нас».

На Играх-2022 Билосюк бежала лишь женскую эстафету. Остальные гонки спортсменка пропустила из-за коронавируса.


Напомним, фристайлист Александр Абраменко и фигуристка Александра Назарова были знаменосцами сборной Украины на церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2022.

Сергей Остапенко
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