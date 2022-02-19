Билосюк станет знаменосцем сборной Украины на закрытии Олимпиады-2022 в Пекине
Билосюк: «Очень горжусь тем, что стану знаменосцем сборной Украины»
Биатлонистка впервые поучаствует в церемонии закрытия Олимпийских игр
14:32
Биатлонистка Елена Билосюк поделилась эмоциями от того, что она станет знаменосцем сборной Украины на Зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. Слова спортсменки приводит НОК Украины:
«Это мои четвертые Олимпийские игры, но я впервые попаду на церемонию закрытия. Я очень рада. Еще больше радости приносит то, что команда доверила мне нести флаг. Я очень горжусь этим.
Хочу поблагодарить всех болельщиков, всех украинцев, которые болели и поддерживали нас».
На Играх-2022 Билосюк бежала лишь женскую эстафету. Остальные гонки спортсменка пропустила из-за коронавируса.
Напомним, фристайлист Александр Абраменко и фигуристка Александра Назарова были знаменосцами сборной Украины на церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2022.