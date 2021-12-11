Билосюк: «Прогресс есть, и это уже радует»

Елена Билосюк / фото - Biathlon.com.ua

В австрийском Хохфильцене завершилась женская эстафета, которая прошла в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону. Украинская биатлонистка Елена Билосюк подвела итоги гонки, сравнив с результатами сборной на эстафете Эстерсунда.

Как вы говорите, прогресс есть, и это уже радует (улыбается). Потому что после первой эстафеты мы действительно были расстроены, поэтому максимально старались друг друга подбодрить, настроить на гонку. У кого получилось лучше, у кого хуже. Я недовольна тем, что дважды промазала на последней стойке – это недопустимо. Нам есть над чем работать. Но пятое место – это не десятое, поэтому я очень рада (улыбается).

Расскажите об ощущениях, c которыми проходили дистанцию.

Первый круг, если я не ошибаюсь, со мной бежала Пройсс. Мне с ней было очень комфортно бежать, она не бросалась со старта, спокойно начинала, и я себя абсолютно комфортно чувствовала. На лежку пришли, отработали пять из пяти выстрелов и поехали дальше. На втором круге мне немного пришлось обгонять девушек, я пыталась добраться до немки, но с задней позиции. Видно, где-то нормально не продышалась, к тому же поспешила, и заработала свои два промаха. На финиш хватало сил, потому что первые два круга не бежала на максимальных оборотах, поэтому даже если бы пришлось сражаться за позицию – я могла бы удержаться. Это дает надежду.

Что можете сказать болельщикам?

Я вчера общалась с тренерами, и говорю, что нам остается только верить им и надеяться на Господа Бога. (смеется)