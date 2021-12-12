Билосюк: «Сегодня было так тяжело бежать, что приходилось максимально концентрироваться на стрельбе»

Украинка объяснила, с чем была связана ее отличная стрельба





Елена Билосюк / Фото: biathlon.com.ua

Украинская биатлониства Елена Билосюк в эфире UA Перший прокомментировала свое хорошее выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене, где она с 24-го поднялась на 13-е место.



«Сегодня было так тяжело бежать, что приходилось максимально концентрироваться на стрельбе – долго стреляла, но пыталась сделать ноль, потому что сил на дополнительные штрафные метры не оставалось. Мне очень жаль, потому что выходила десятой, но не смогла удержать эту позицию. Сегодня я не была в состоянии бороться, к сожалению».

О том, что стала единственной биатлонисткой в гонке, закрывшей все мишени.

«Пожалуй, такое случилось впервые в моей карьере. Если честно, вероятно, мне повезло, поскольку я очень хорошо реагирую на смену солнца, когда оно заходит. И сегодня так произошло – во время пристрелки мы стреляли с солнцем, а во время гонки его не стало, и к тому же сменился ветер. Я делала поправку, потому что реально знала, что у меня будет разница по солнцу, и это мне помогло нормально закрыть пять мишеней. Потом тренеры показали, где была стрельба, я сделала еще дополнительную коррекцию, и удалось закрыть ноль».