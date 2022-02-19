Билосюк: «Когда делаю какие-либо два более быстрых шага, снова идет головокружение»
Билосюк станет знаменосцем сборной Украины на закрытии Олимпиады-2022 в Пекине
Украинская биатлонистка на Играх приняла участие лишь в одной гонке
14:10
Елена Билосюк / Фото - Getty ImagesТитулованная украинская биатлонистка Елена Билосюк станет знаменосцем сборной Украины на закрытии Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Цитирует титулованную спортсменку пресс-служба НОК.
«Это уже мои четвертые Олимпийские игры, и я впервые попадаю на парад закрытия. Очень рада и горда, что имею честь нести флаг Украины. Горжусь этим и хочу поблагодарить всех болельщиков, всех украинцев, которые поддерживали нас до последнего. Спасибо».
На Играх-2022 украинка бежала лишь женскую эстафету. Остальные гонки спортсменка пропустила из-за коронавируса.
Напомним, фристайлист Александр Абраменко и фигуристка Александра Назарова были знаменосцами сборной Украины на церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2022.