Билосюк: «В ходе спринта в Анси возникли определенные проблемы со здоровьем»

Елена Билосюк / фото - biathon.com.ua

Во французском Анси завершился женский спринт, который прошел в рамках 4-го этапа Кубка мира по биатлону. Украинская биатлонистка Елена Билосюк подвела итоги гонки, объяснив, почему не смогла выйти на свою пиковую скорость.

Сложно было стрелять на «ноль», потому что и в Хохфильцене было четыре нуля, и на тренировках чисто стреляла, после этого мне не хотелось совершать промахи в спринте, поэтому работала и боролась за каждый выстрел.

В ходе гонки возникли определенные проблемы со здоровьем, связанные с питанием. Домучила этот старт, тяжело было, не могла сразиться. Всю дистанцию ​​было сложно, почему-то сильно задыхалась сегодня. Может, перепады высоты… Не знаю почему, бывает».