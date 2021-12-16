Билосюк: «В ходе спринта в Анси возникли определенные проблемы со здоровьем»
Во французском Анси завершился женский спринт, который прошел в рамках 4-го этапа Кубка мира по биатлону. Украинская биатлонистка Елена Билосюк подвела итоги гонки, объяснив, почему не смогла выйти на свою пиковую скорость.
«Настроение после Хохфильцена нормальное. Ждали большего тепла – здесь достаточно прохладно, но вполне комфортно и безветренно, нет сильного солнца. В общем, хорошие погодные условия.
Сложно было стрелять на «ноль», потому что и в Хохфильцене было четыре нуля, и на тренировках чисто стреляла, после этого мне не хотелось совершать промахи в спринте, поэтому работала и боролась за каждый выстрел.
В ходе гонки возникли определенные проблемы со здоровьем, связанные с питанием. Домучила этот старт, тяжело было, не могла сразиться. Всю дистанцию было сложно, почему-то сильно задыхалась сегодня. Может, перепады высоты… Не знаю почему, бывает».
Напомним, Валя Семеренко остановилась в шаге от медали индивидуальной гонки Кубка IBU.
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