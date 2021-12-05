Билосюк в роли финишера. Известна расстановка женской сборной Украины на эстафету

Для Меркушиной гонка станет первой на втором этапе Кубка мира

Елена Билосюк / Фото: Андрей Иванов

Известно, в каком порядке будут выступать биатлонистки женской сборной Украины в эстафете, которая пройдет сегодня, 5 декабря.



Стартером нашей команды станет Анастасия Меркушина, для которой это будет первая гонка на втором этапе Кубка мира, а роль финишера Урош Велепец доверил Елене Билосюк.

Расстановка женской сборной Украины на эстафету:

Анастасия Меркушина – Юлия Джима – Дарья Блашко – Елена Билосюк.

Напомним, что в персьюте Юлия Джима финишировала в топ-15.