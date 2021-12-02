Билосюк: «Я очень надеюсь, что наша молодежь все-таки наступит мне на пятки»
Билосюк: «В спринте было очень сложно. Была ужасная гонка»
Украинская биатлонистка – о гонке на втором этапе Кубка мира
Елена Билосюк / Фото - FacebookУкраинская биатлонистка Елена Билосюк в эфире «Суспільного» поделилась эмоциями после своего выступления в женском спринте (66-е место) на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
«Мне было очень сложно. Не знаю, почему. Просто с первых метров пришлось терпеть. Наверное, из-за этого немного задерживала выстрелы на стойке, передерживала или наоборот. Пока что сама не совсем понимаю. Была неуверенная стрельба, были два промаха. Конечно, я расстроена. Плюс ходом не бежала. Была ужасная гонка».
Отметим,что среди украинок лучшей была Юлия Джима, которая завершила гонку с 19-м результатом.
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