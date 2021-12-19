Билосюк: «Возможно, возраст где-то дает о себе знать»

Украинская биатлонистка – о неудачном выступлении в масс-старте

Фото: biathlon.com.ua

Украинская биатлонистка Елена Билосюк прокомментировала 30 место в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси.

Елена, три гонки подряд бежать пока еще тяжеловато?

Сегодня совсем гонка не пошла – мне тяжело было и на разминке, и на пристрелке. Возможно, не стоило вообще стартовать.

Что перевесило, чтобы выйти на старт с элитой и проверить себя?



Пожалуй, тренеры в меня больше верят, чем я сама (смеется).

Если брать этот триместр в общем, какие можно подвести итоги уже сейчас?

Хотелось бы лучше. Возможно, и возраст где-то дает о себе знать, но действительно тяжело.

Но все же публика во Франции поддерживала до последнего!

Действительно, несмотря на то, что я бежала в последних номерах практически всю гонку, публика поддерживала, даже на финише. Очень приятно было, и, конечно, я приветствовала их, потому что благодарна им за поддержку, ради этого они приехали сюда, чтобы посмотреть на нас.

Что самое главное будет во время этой новогодней паузе?

Нормальные люди буду отдыхать и праздновать, а мы будем работать дальше (смеется). Всем желаю хорошего следующего года, веселых праздников, терпения в это ковидное время, когда много ограничений, и всего наилучшего. И, конечно, болейте за нас, а мы приложим максимум усилий, чтобы улучшить свои результаты!

В зачете Кубка мира Билосюк имеет 103 балла и занимает 29 место – лучший результат среди украинок.