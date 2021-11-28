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03:00 Чикаго Буллз - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
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Билосюк: «Я очень надеюсь, что наша молодежь все-таки наступит мне на пятки»

Елена – о своем выступлении в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде
Биатлон Кубок мира по биатлону
28 ноября 13:58
Билосюк: «Я очень надеюсь, что наша молодежь все-таки наступит мне на пятки»
Фото: biathlon.com.ua

Украинская биатлонистка Елена Билосюк прокомментировала 24 место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде:

«Думаю, ходом еще можно прибавлять. Это начало сезона, я никогда не отличалась быстрым ходом в декабре.

Сначала нужно посмотреть анализ – насколько большой проигрыш. Тогда я точно скажу, расстроилась я или нет.

То, что тренеры запланировали при подготовке, мы сделали. Плюс мы еще дополнительно оставались в Европе между сборами, чтобы не столкнуться с заболеваниями, коронавирусом, простудами и так далее. Сделали максимум из того, что могли.

Я всегда говорю, что незаменимых людей нет. Я очень надеюсь, что наша молодежь все-таки наступит мне на пятки и я скажу, что смогу достойно уйти. Конечно, даже во время Олимпийских игр бегут те, кто сильнее на тот или иной момент. Нет такого, что Билосюк или Пидгрушная бежит последний этап из-за того, что она Пидгрушная».


Напомним, ранее главный тренер женской сборной Украины назвал биатлонисток, которые точно выступят на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Источник: ua.tribuna.com Сергей Остапенко
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Елена Пидгрушная

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