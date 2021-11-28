Билосюк: «Я очень надеюсь, что наша молодежь все-таки наступит мне на пятки»

Фото: biathlon.com.ua

Украинская биатлонистка Елена Билосюк прокомментировала 24 место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде:

Сначала нужно посмотреть анализ – насколько большой проигрыш. Тогда я точно скажу, расстроилась я или нет.

То, что тренеры запланировали при подготовке, мы сделали. Плюс мы еще дополнительно оставались в Европе между сборами, чтобы не столкнуться с заболеваниями, коронавирусом, простудами и так далее. Сделали максимум из того, что могли.

Я всегда говорю, что незаменимых людей нет. Я очень надеюсь, что наша молодежь все-таки наступит мне на пятки и я скажу, что смогу достойно уйти. Конечно, даже во время Олимпийских игр бегут те, кто сильнее на тот или иной момент. Нет такого, что Билосюк или Пидгрушная бежит последний этап из-за того, что она Пидгрушная».