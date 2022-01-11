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Битва за Пекин. Билосюк пропустит спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Гонка станет определяющей для формирования олимпийской команды
Биатлон Кубок мира по биатлону
11 января 17:32
Битва за Пекин. Билосюк пропустит спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Елена Билосюк не стартует в спринте, но будет бежать эстафету/ Фото - biathlon.com.ua

Этап Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге станет решающим в вопросе формирования состава женской сборной Украины на Олимпийские игры в Пекин. И если наставник мужской команды Юрай Санитра окончательно определился с пятеркой биатлонистов уже после этапа в Оберхофе, то у женщин ситуация выглядит намного сложнее.

После этапа в Оберхофе на Кубке мира остались трое биатлонисток – Юлия Джима, Дарья Блашко и Валя Семеренко. В свою очередь Ольга Абрамова и Екатерина Бех после неудачного выступления в Оберхофе отправились на Кубок IBU в словацкий Осрбли.

К первой этой тройки в Рупольдинге присоединились подхватившие в начале сезона инфекционное заболевание Анастасия Меркушина и Ирина Петренко, которые в середине декабря были вынуждены отправиться на лечение в Украину, и с тех пор не появлялись на этапах Кубка мира.

С конца декабря биатлонистки находились на сборе в словенской Поклюке, где под руководством Александра Кравченко готовились именно к этапу в Рупольдинге. Там же тренировалась и капитан женской команды Елена Билосюк, которая пропускала этап в Оберхофе.

Как сообщил XSPORT.ua старший тренер женской сборной Урош Велепец, в Рупольдинге Елена также пропустит личные гонки, и будет готовиться непосредственно к эстафете.

Соответственно, спринтерскую гонку побегут Юлия Джима, Дарья Блашко, Валя Семеренко, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко. И если первые три, а также вышеупомянутая Билосюк, по всей логике вещей уже могут паковать вещи на Пекин, то за пятое место развернется нешуточная борьба именно между Меркушиной и Петренко.

Впрочем, из-за отсутствия четких критериев отбора в олимпийскую команду, не исключено, что ситуация в женской сборной может измениться в любую сторону. Что будет стоять во главе угла – результат или тренерское решение – станет ясно уже в ближайшие дни.

Напомним, женский спринт в Рупольдинге стартует в среду, в 15.30 по киевскому времени.

Максим Чеберяка, XSPORT.ua

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Теги

Елена Билосюк Урош Велепец Анастасия Меркушина Ирина Петренко Сборная Украины по биатлону Рупольдинг (биатлон)

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