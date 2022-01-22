Украина финишировала за пределами топ-10 в женской эстафете Антхольца
Блашко: «Была очень рада, когда увидела, что попала в олимпийский состав»
Биатлонистка считает, что еще может показать прогресс перед Пекином
18:44
Фото: biathlon.com.ua
Украинская биатлонистка Дарья Блашко оценила свое выступление в эстафете этапа Кубка мира в Антхольце, а также поделилась эмоциями от попадания в состав олимпийской сборной Украины:
Первые два круга чувствовала себя достаточно хорошо, последний круг дался тяжело, пыталась зацепиться зубами за соперниц, которые были впереди. Я еще не смотрела статистику, не знаю как получилось, но для старта в горах на сегодняшний день – довольно неплохо.
Об акклиматизации
Вчера я первый раз себя почувствовала получше. Думаю, что акклиматизация еще не прошла, но на спад точно пошла. Надеюсь, все будет хорошо.
О включении в олимпийский состав
Я рада, что попала в состав, потому что целый сезон боролась за это. Когда увидела, что решение уже принято – была очень рада.
О важности последних дней подготовки
Сейчас очень важные дни, еще можно немножко подкорректировать некоторые моменты – не сильно много, но что-то можно еще улучшить.
Напомним, в эстафете сборная Украины заняла 11-е место.
Олимпийский турнир по биатлону пройдет с 5 по 19 февраля.