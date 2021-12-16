Блашко – о 29-м месте спринта Анси: «Не получается до конца сделать свою работу»

Дарья Блашко / фото - Biathlon.com.ua

Украинская биатлонистка Дарья Блашко, финишировавшая 29-й в спринте Анси, подвела итоги стартовой гонки четвертого этапа Кубка мира.

Не получается до конца войти в стрелковый ритм и сделать свою работу. Включается голова, хочется стрелять на «ноль», не получается ее выключить. На стойке уже получилось – отработала в своем режиме, а на лежке еще нужно немножко уверенности.

Мне эта трасса очень нравится, я действительно рада сюда опять приехать. Сейчас на всех дистанциях очень резкий спуск, много поворотов и подъемов и, в принципе, эта траса ничем таким не отличается от других. Каждая трасса своеобразная – кому-то больше одни подходят, кому-то другие, но, в целом, они везде сложные, не бывает легких трасс (смеется). Сейчас состояние улучшилось. Все это время мне казалось, что я хожу на грани заболевания. Сейчас такого уже нет, видимо, организм справился со всеми моментами, здесь я чувствую себя получше (улыбается)».