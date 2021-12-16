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02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Оттава Сенаторс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Уайлд - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
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Блашко – о 29-м месте спринта Анси: «Не получается до конца сделать свою работу»

Украинка подвела итоги гонки четвертого этапа Кубка мира
Биатлон Кубок мира по биатлону
18:47
Блашко – о 29-м месте спринта Анси: «Не получается до конца сделать свою работу»
Дарья Блашко / фото - Biathlon.com.ua

Украинская биатлонистка Дарья Блашко, финишировавшая 29-й в спринте Анси, подвела итоги стартовой гонки четвертого этапа Кубка мира.

«Передо мной стояла задача сделать хорошо свою роботу, но еще не до конца все получилось. Пока не получается сделать «ноль» на рубеже – работаем над этим: было два промаха, стал один (смеется).

Не получается до конца войти в стрелковый ритм и сделать свою работу. Включается голова, хочется стрелять на «ноль», не получается ее выключить. На стойке уже получилось – отработала в своем режиме, а на лежке еще нужно немножко уверенности.

Мне эта трасса очень нравится, я действительно рада сюда опять приехать. Сейчас на всех дистанциях очень резкий спуск, много поворотов и подъемов и, в принципе, эта траса ничем таким не отличается от других. Каждая трасса своеобразная – кому-то больше одни подходят, кому-то другие, но, в целом, они везде сложные, не бывает легких трасс (смеется). Сейчас состояние улучшилось. Все это время мне казалось, что я хожу на грани заболевания. Сейчас такого уже нет, видимо, организм справился со всеми моментами, здесь я чувствую себя получше (улыбается)».

Напомним, Билосюк также высказалась о спринте в Анси.

Михаил Рыбак
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Дарья Блашко Анси (биатлон)

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