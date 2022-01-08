Санитра: «Очень уважаю бронзовую медаль Тищенко и Блашко»
Блашко: «Очень рада, что смогла удержать третье место до финиша»
Первые слова украинской биатлонистки после сингл-микста Оберхофа
08 января 19:56
Дарья Блашко / фото - Biathlon.com.ua
Сборная Украины завоевала бронзовую медаль одиночной смешанной эстафеты пятого этапа Кубка мира в Оберхофе, Германия. Украинка Дарья Блашко, участвовавшая в миксте, подвел итоги этой гонки.
«Борьба сегодня была тяжелой, особенно на последнем огневом рубеже. Я начала стрелять в затишье, но на промахе поднялся ветер и закрывать оставшуюся мишень пришлось во время порыва. На последнем круге тоже было непросто - я не знала, как далеко от меня преследователи. Очень рада, что смогла удержать третье место до финиша!».
Напомним, Артем Тищенко также высказался об этой гонке.