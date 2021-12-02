Блашко оценила результат первой гонки на Кубке мира

Дарья Блашко / Фото: biathlon.com.ua

Дарья Блашко подвела итоги спринта на втором этапе Кубка мира:



Я была очень рада, что мне пригласили на Кубок мира. После переезда было такое чувство, что словила какой-то предпростудное состояние. Не могу сказать, с чем это связано.

В Идре начали очень хорошо. Здесь, в принципе, для первого старта и позднего номера, тоже неплохо, я считаю. Думаю, что пока твердая «троечка».