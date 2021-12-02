Велепец – о спринте: «Командно – это плохой результат»
Блашко оценила результат первой гонки на Кубке мира
Ранее украинка дважды поднялась на подиум на Кубке IBU
Дарья Блашко / Фото: biathlon.com.ua
Дарья Блашко
подвела итоги спринта на втором этапе Кубка мира:
Никакой проблемы в позднем старте не было. В голове я себе приблизительно определила ритм, но, если судить по результату, вышло все не супер. Последние дни чувствовала себя не очень. Но сегодня решила бороться, все равно выходить на старт. Немного потеряла концентрацию на стрельбище, поэтому есть одна ошибка.
Я была очень рада, что мне пригласили на Кубок мира. После переезда было такое чувство, что словила какой-то предпростудное состояние. Не могу сказать, с чем это связано.
В Идре начали очень хорошо. Здесь, в принципе, для первого старта и позднего номера, тоже неплохо, я считаю. Думаю, что пока твердая «троечка».
Напомним, что Дарья и еще две украинки пробились в персьют.
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