Блашко: «Рада почувствовать полную нагрузку Кубка мира»

Заключительный этап соревнований пройдет в Эстерсунде

Дарья Блашко / biathlonworld.com

Биатлонистка сборной Украины Дарья Блашко поделилась впечатлениями от сезона перед последним этапом Кубка мира в Эстерсунде.

Теперь вас ждет перелет в Скандинавию. Настроение перед заключительным этапом? Нет ли уже «чемоданных» ноток?

Если честно, мы не против остаться здесь еще на один этап. Все-таки в Эстерсунде сложный и долгий путь, который еще добавит усталости, особенно после этих трех гонок. Но чемоданы уже собрали, погрузили... Осталось только выспаться – и утром в путь.

Тем не менее, сезон уже заканчивается и можно подводить предварительные итоги. Оглядываясь назад, ты довольна тем, как прошел этот сезон?

Конечно, окончательных глобальных выводов я еще не делала. Сезон получился очень насыщенный, хороший, со своими взлетами и падениями, победами и поражениями. И это хорошо, поскольку спорт именно с этого и состоит. И я в первую очередь рада, что получилось, наконец, провести полноценный сезон, почувствовать полную нагрузку Кубка мира. Хотя в связи с пандемией эту нагрузку получилось немного меньше, чем обычно, ведь переезды раз в две недели – это не то же самое, что каждую неделю – новый стадион. Разумеется, для всех сезон был тяжелым. Но для себя я его оцениваю, как достаточно хороший.

Хочу пожелать, чтобы несмотря на усталость, в Эстерсунде тебе снова пришлось соревноваться три дня подряд. И чтобы после окончания этапа твоя оценка сезона поднялась еще на одну ступеньку вверх!

Да, будем надеяться, что получится стартовать во всех гонках. Но посмотрим, как сложится.

Блашко прокомментировала смешанную эстафету на 9-ом этапе Кубка мира, в которой Украина стала 5-ой.