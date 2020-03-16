Блашко: «Рада почувствовать полную нагрузку Кубка мира»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 21
Сейчас 0
Сегодня 22
Завтра 26
Футбол
Лига чемпионов UEFA 20/21
22:00 Манчестер Сити - Боруссия Мёнхенгладбах 2:0 Окончен
22:00 Реал - Аталанта 3:1 Окончен
Хоккей
НХЛ 20/21
01:00 Баффало Сэйбрс - Вашингтон Кэпиталз 0:6 Окончен
01:00 Флорида Пантерс - Чикаго Блэкхокс 6:3 Окончен
01:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Филадельфия Флайерс 4:5 Окончен
01:00 Оттава Сенаторс - Ванкувер Кэнакс 2:3 Окончен
01:00 Питтсбург Пингвинс - Бостон Брюинс 4:1 Окончен
02:00 Виннипег Джетс - Монреаль Канадиенс 2:4 Окончен
03:00 Калгари Флэймс - Эдмонтон Ойлерс 4:3 Окончен
04:00 Лос-Анджелес Кингс - Сент-Луис Блюз -:- Перенесен
04:00 Вегас Голден Найтс - Сан-Хосе Шаркс 2:1 Окончен
УХЛ 20/21
18:00 Краматорск - Донбасс 2:5 Окончен
Баскетбол
НБА 20/21
01:00 Вашингтон Уизардз - Милуоки Бакс 122:133 Окончен
01:00 Шарлотт Хорнетс - Сакраменто Кингз 122:116 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Сан-Антонио Сперс 99:109 Окончен
02:00 Бруклин Нетс - Нью-Йорк Никс 117:112 Окончен
03:00 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс 99:109 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Индиана Пэйсерс 121:106 Окончен
04:00 Финикс Санс - Мемфис Гриззлис 122:99 Окончен
04:30 Голден Стэйт Уорриорз - Лос-Анджелес Лейкерс 97:128 Окончен
Теннис
WTA 2021 (Monterrey, Mexico)
23:25 Леся Цуренко - Сара Соррибес Тормо 1:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол
Лига чемпионов UEFA 20/21
22:00 Бавария - Лацио -:- Запланирован
22:00 Челси - Атлетико -:- Запланирован
Серия А (Италия) 20/21
19:45 Ювентус - Наполи : Перенесен
Хоккей
НХЛ 20/21
01:00 Нью-Джерси Дэвилз - Баффало Сэйбрс 3:2 Окончен
01:00 Питтсбург Пингвинс - Бостон Брюинс 1:2 Окончен
01:00 Вашингтон Кэпиталз - Нью-Йорк Айлендерс 3:1 Окончен
01:30 Детройт Ред Уингс - Каролина Харрикейнс 4:2 Окончен
02:00 Миннесота Уайлд - Аризона Койотис 3:0 Окончен
02:30 Даллас Старз - Тампа-Бэй Лайтнинг 3:4 Окончен
03:00 Колорадо Эвеланш - Анахайм Дакс 8:4 Окончен
УХЛ 20/21
18:30 Ледяные Волки - Белый Барс -:- Запланирован
18:30 Днепр - Мариуполь -:- Запланирован
Баскетбол
НБА 20/21
01:30 Бостон Селтикс - Юта Джаз 109:117 Окончен
02:00 Чикаго Буллз - Оклахома-Сити Тандер 123:102 Окончен
02:00 Хьюстон Рокетс - Атланта Хоукс 107:119 Окончен
02:00 Майами Хит - Кливленд Кавальерс 113:98 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Йорк Никс 99:96 Окончен
04:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Нью-Орлеан Пеликанс 125:124 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвс 137:121 Окончен
Теннис
ATP 2021 (Acapulco, Mexico)
02:00 Томми Пол - Милош Раонич 0:2 Окончен
04:40 Стефанос Циципас - Бенуа Пер 2:0 Окончен
06:05 Адриан Маннарино - Григор Димитров 0:1 Окончен
Футбол
Лига Европы UEFA 20/21
19:55 Арсенал - Олимпиакос -:- Запланирован
19:55 Мольде - Гранада -:- Запланирован
19:55 Шахтер - Рома -:- Запланирован
19:55 Динамо Загреб - Тоттенхэм -:- Запланирован
22:00 Вильярреал - Динамо -:- Запланирован
22:00 Милан - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
22:00 Глазго Рейнджерс - Славия Прага -:- Запланирован
22:00 Янг Бойз - Аякс -:- Запланирован
Хоккей
НХЛ 20/21
01:00 Оттава Сенаторс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
01:30 Нью-Йорк Рейнджерс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
03:00 Виннипег Джетс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
04:00 Калгари Флэймс - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
04:00 Лос-Анджелес Кингс - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
04:00 Вегас Голден Найтс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
УХЛ 20/21
17:30 Краматорск - Донбасс -:- Запланирован
19:00 Сокол - Кременчуг -:- Запланирован
Баскетбол
НБА 20/21
01:00 Детройт Пистонс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
01:00 Индиана Пэйсерс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
01:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
01:00 Вашингтон Уизардз - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
02:00 Чикаго Буллз - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
02:00 Кливленд Кавальерс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
02:00 Хьюстон Рокетс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
03:00 Денвер Наггетс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Майами Хит -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован

Блашко: «Рада почувствовать полную нагрузку Кубка мира»

Заключительный этап соревнований пройдет в Эстерсунде
Биатлон Кубок мира по биатлону
15 марта 08:28
Блашко: «Рада почувствовать полную нагрузку Кубка мира»
Дарья Блашко / biathlonworld.com

Биатлонистка сборной Украины Дарья Блашко поделилась впечатлениями от сезона перед последним этапом Кубка мира в Эстерсунде.

Теперь вас ждет перелет в Скандинавию. Настроение перед заключительным этапом? Нет ли уже «чемоданных» ноток?

Если честно, мы не против остаться здесь еще на один этап. Все-таки в Эстерсунде сложный и долгий путь, который еще добавит усталости, особенно после этих трех гонок. Но чемоданы уже собрали, погрузили... Осталось только выспаться – и утром в путь.

Тем не менее, сезон уже заканчивается и можно подводить предварительные итоги. Оглядываясь назад, ты довольна тем, как прошел этот сезон?

Конечно, окончательных глобальных выводов я еще не делала. Сезон получился очень насыщенный, хороший, со своими взлетами и падениями, победами и поражениями. И это хорошо, поскольку спорт именно с этого и состоит. И я в первую очередь рада, что получилось, наконец, провести полноценный сезон, почувствовать полную нагрузку Кубка мира. Хотя в связи с пандемией эту нагрузку получилось немного меньше, чем обычно, ведь переезды раз в две недели – это не то же самое, что каждую неделю – новый стадион. Разумеется, для всех сезон был тяжелым. Но для себя я его оцениваю, как достаточно хороший.

Хочу пожелать, чтобы несмотря на усталость, в Эстерсунде тебе снова пришлось соревноваться три дня подряд. И чтобы после окончания этапа твоя оценка сезона поднялась еще на одну ступеньку вверх!

Да, будем надеяться, что получится стартовать во всех гонках. Но посмотрим, как сложится.

Блашко прокомментировала смешанную эстафету на 9-ом этапе Кубка мира, в которой Украина стала 5-ой.

Источник: biathlon.com.ua Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Украины (биатлон) Дарья Блашко

Новости: Биатлон

Олимпийский чемпион Пайффер завершил карьеру
Олимпийский чемпион Пайффер завершил карьеру
10:46
Расписание заключительного этапа Кубка мира
Расписание заключительного этапа Кубка мира
Кубок мира по биатлону
09:58
Расписание чемпионата Украины в «Буковеле»
Расписание чемпионата Украины в «Буковеле»
08:43
Чемпионат Украины состоится в «Буковеле», но без иностранных биатлонистов
Чемпионат Украины состоится в «Буковеле», но без иностранных биатлонистов
16 марта 11:55
Блашко: «Рада почувствовать полную нагрузку Кубка мира»
Блашко: «Рада почувствовать полную нагрузку Кубка мира»
Кубок мира по биатлону
15 марта 08:28
Блашко: «Из-за ветра насыпало много иголок хвои, трасса стала черной, лыжи быстро набирали грязь»
Блашко: «Из-за ветра насыпало много иголок хвои, трасса стала черной, лыжи быстро набирали грязь»
Кубок мира по биатлону
15 марта 07:45
Деркач: «Мы ждем решения Министерства – чемпионат Украины или отменят или перенесут»
Деркач: «Мы ждем решения Министерства – чемпионат Украины или отменят или перенесут»
Кубок мира по биатлону
14 марта 22:40
Пидручный: «Год еще, как минимум, не собираюсь завершать карьеру»
Пидручный: «Год еще, как минимум, не собираюсь завершать карьеру»
Кубок мира по биатлону
14 марта 20:58
Санитра: «Практически в каждой гонке мы боролись за хорошие места»
Санитра: «Практически в каждой гонке мы боролись за хорошие места»
Кубок мира по биатлону
14 марта 20:00
Все новости

Популярные новости

Монфис, кусай локти! Свитолина обнажила грудь во время фотосессии
Монфис, кусай локти! Свитолина обнажила грудь во время фотосессии
Теннис WTA
14 марта 11:53
3
Долгожданный реванш. Александр Поветкин – Диллиан Уайт. Онлайн трансляция
Долгожданный реванш. Александр Поветкин – Диллиан Уайт. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
15 марта 07:53
1
Как в России. В Ровно кавказцы спровоцировали массовую драку на турнире по MMA
Как в России. В Ровно кавказцы спровоцировали массовую драку на турнире по MMA
MMA
14 марта 20:55
1
Ноги от ушей! Белодед отправила подписчиков в нокаут фотографией в коротеньких шортах
Ноги от ушей! Белодед отправила подписчиков в нокаут фотографией в коротеньких шортах
Дзюдо
13 марта 09:27
Джошуа: «Пулев пытался использовать ту же тактику, что и на взвешивании с Владимиром Кличко»
Джошуа: «Пулев пытался использовать ту же тактику, что и на взвешивании с Владимиром Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
11 марта 18:28
Чисора: «Я уверен, что побью Паркера в любое время»
Чисора: «Я уверен, что побью Паркера в любое время»
Бокс Профессиональный бокс
10 марта 13:59
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Ледяные Волки» — «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Ледяные Волки» — «Белый Барс». Видео трансляция
18:30
УХЛ. «Днепр» — «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» — «Мариуполь». Видео трансляция
18:30
РПЛ. ЦСКА – «Зенит». Видео трансляция
WEB
РПЛ. ЦСКА – «Зенит». Видео трансляция
19:00
Лига чемпионов. «Челси» – «Атлетико». Видео трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Челси» – «Атлетико». Видео трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Челси» – «Атлетико». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Челси» – «Атлетико». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Бавария» – «Лацио». Видео трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Бавария» – «Лацио». Видео трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Бавария» – «Лацио». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Бавария» – «Лацио». Онлайн трансляция
22:00
Лига Европы. «Динамо» Загреб — «Тоттенхэм». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Динамо» Загреб — «Тоттенхэм». Видео трансляция
18 марта 19:55
Лига Европы. «Шахтер» — «Рома». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Шахтер» — «Рома». Видео трансляция
18 марта 19:55
Лига Европы. «Арсенал» — «Олимпиакос». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Арсенал» — «Олимпиакос». Видео трансляция
18 марта 19:55
Лига Европы. «Шахтер» – «Рома». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Шахтер» – «Рома». Онлайн трансляция
18 марта 19:55
Лига Европы. «Милан» — «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Милан» — «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
18 марта 22:00
Лига Европы. «Вильярреал» — «Динамо». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» — «Динамо». Видео трансляция
18 марта 22:00
Суперлига. «Тернополь» – «Химик». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Тернополь» – «Химик». Видео трансляция
19 марта 18:00
УПЛ. «Мариуполь» — «Минай». Видео трансляция
WEB
УПЛ. «Мариуполь» — «Минай». Видео трансляция
20 марта 14:00
Еженедельник «Мировой бокс». Видео трансляция
TV
Еженедельник «Мировой бокс». Видео трансляция
20 марта 14:10
УПЛ. «Десна» — «Днепр-1». Видео трансляция
WEB
УПЛ. «Десна» — «Днепр-1». Видео трансляция
20 марта 17:00
УПЛ. «Ворскла» — «Олимпик». Видео трансляция
WEB
УПЛ. «Ворскла» — «Олимпик». Видео трансляция
20 марта 19:30
Кубок Англии. «Эвертон» – «Манчестер Сити». Видео трансляция
WEB
Кубок Англии. «Эвертон» – «Манчестер Сити». Видео трансляция
20 марта 19:30
Защита титулов WBC и IBF. Артур Бетербиев – Адам Дэйнс. Онлайн трансляция
WEB
Защита титулов WBC и IBF. Артур Бетербиев – Адам Дэйнс. Онлайн трансляция
20 марта 21:00