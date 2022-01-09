Блашко: «Очень рада, что смогла удержать третье место до финиша»
Блашко стала единственной из украинок, улучшившей свой результат в гонке преследования Оберхофа
Семеренко и Джима из-за стрельбы не попали в топ-30
09 января 16:39
Дарья Блашко / Фото: biathlon.com.ua
В рамках этапа Кубка мира в немецком Оберхофе прошла женская гонка преследования, в которой выступили украинка Дарья Блашко, Валентина Семеренко и Юлия Джима.
Блашко, стартовавшая 31-й, финишировала 22-й. Хуже выступили Семеренко и Джима. Валентина с 13-го места опустилась на 33-е, а Юлия с 21-го на 36-е место.
Гонка преследования. Женщины
1. Марте Олсбю Ройселанд, Норвегия (0+1+1+0) 33:18,8
2. Ханна Эберг, Швеция (0+1+0+1) +33,4
3. Динара Алимбекова, Беларусь (1+0+0+1) +42,7
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22. Дарья Блашко, Украина (0+0+0+0) +2:59,7
33. Валя Семеренко, Украина (0+0+3+1) +4:03,1
36. Юлия Джима, Украина (3+0+2+1) +4:12,6
Как сообщалось, ранее сборная Украины завоевала первую медаль в текущем сезоне Кубка мира.