Блашко стала единственной из украинок, улучшившей свой результат в гонке преследования Оберхофа
Блашко удивлена, что ее участие в ОИ-2022 находится под вопросом
Биатлонистка считает, что заслужила выступить в Пекине
20 января 21:29
Фото: biathlon.com.ua
Украинская биатлонистка Дарья Блашко выразила недоумение в связи с тем, что пока неясно, попадет ли она в состав сборной Украины на зимние Олимпийские игр-2022 в Пекине:
«Сначала было объявлено, что я вроде бы прохожу. Теперь – непонятная ситуация, никто ничего не говорит. Надеюсь, мои результаты в сезоне сказали за себя. Отбор, вероятно, должен был быть закончен в Рупольдинге, но было принято решение затянуть дальше в Антхольц.
Должны быть какие-то критерии, утверждаемые министерством, федерацией, НОК. Поскольку это государственные дела, не частная лавочка.
Мы все выступаем за страну, дрались за попадание, чтобы представлять свою страну достойно. Отбирались, готовились. Надеюсь, что я смогу попасть в заявку».
Ранее главный тренер женской сборной Украины рассказал, что определится с составом на Олимпийские игр-2022 после этапа Кубка мира в Антхольце, который пройдет с 20 по 23 января.
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