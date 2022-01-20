Блашко удивлена, что ее участие в ОИ-2022 находится под вопросом

Биатлонистка считает, что заслужила выступить в Пекине

Фото: biathlon.com.ua

Украинская биатлонистка Дарья Блашко выразила недоумение в связи с тем, что пока неясно, попадет ли она в состав сборной Украины на зимние Олимпийские игр-2022 в Пекине:

«Сначала было объявлено, что я вроде бы прохожу. Теперь – непонятная ситуация, никто ничего не говорит. Надеюсь, мои результаты в сезоне сказали за себя. Отбор, вероятно, должен был быть закончен в Рупольдинге, но было принято решение затянуть дальше в Антхольц. Должны быть какие-то критерии, утверждаемые министерством, федерацией, НОК. Поскольку это государственные дела, не частная лавочка. Мы все выступаем за страну, дрались за попадание, чтобы представлять свою страну достойно. Отбирались, готовились. Надеюсь, что я смогу попасть в заявку».

Ранее главный тренер женской сборной Украины рассказал, что определится с составом на Олимпийские игр-2022 после этапа Кубка мира в Антхольце, который пройдет с 20 по 23 января.