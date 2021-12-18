Блашко: «Все, что есть на сегодняшний день – это хороший результат»

Фото: biathlon.com.ua

Украинская биатлонистка Дарья Блашко прокомментировал 20 место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси, Франция:

Промах на стрельбе? Это больше психология, выстрел взлетел. Детская ошибка, но все равно улучшаю (этот момент). Лыжи хорошие, спасибо сервису за них.

Жаловаться на лыжи нельзя, потому что когда можешь бороться с другими, то понимаешь, что все хорошо. Если бы закрыла все мишени, то поднялась бы еще выше.

Но я считаю, что в общем-то оптимально: все, что есть на сегодняшний день – это хороший результат.

Основная задача была бороться, работать чисто на огневых рубежах. Потому что здесь все стреляют хорошо. Каждый круг штрафа отбрасывает очень далеко.

У нас по сути был сегодня масс-старт: в семи секундах – 11 биатлонистов. Каждый штраф – 30 секунд, это много нужно было потратить. На дистанции я пыталась больше работать в группе.

Там не думаешь, хорошо или плохо себя чувствуешь, просто работаешь со всеми. А там – что уже остается.

Масс-старт? Да, конечно (хотелось бы пробежать). Масс-старт – это для нас всегда праздник».