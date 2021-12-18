Блашко: «Все, что есть на сегодняшний день – это хороший результат»
Украинская биатлонистка Дарья Блашко прокомментировал 20 место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси, Франция:
«Сегодня также (как и в спринте) неплохо получилось. Была хорошая гонка, опять этот штраф, наверное, это меня уже преследует. В принципе на трассе получалось бороться, ехать с группой. В общем, я считаю, хорошая гонка получилась.
Промах на стрельбе? Это больше психология, выстрел взлетел. Детская ошибка, но все равно улучшаю (этот момент). Лыжи хорошие, спасибо сервису за них.
Жаловаться на лыжи нельзя, потому что когда можешь бороться с другими, то понимаешь, что все хорошо. Если бы закрыла все мишени, то поднялась бы еще выше.
Но я считаю, что в общем-то оптимально: все, что есть на сегодняшний день – это хороший результат.
Основная задача была бороться, работать чисто на огневых рубежах. Потому что здесь все стреляют хорошо. Каждый круг штрафа отбрасывает очень далеко.
У нас по сути был сегодня масс-старт: в семи секундах – 11 биатлонистов. Каждый штраф – 30 секунд, это много нужно было потратить. На дистанции я пыталась больше работать в группе.
Там не думаешь, хорошо или плохо себя чувствуешь, просто работаешь со всеми. А там – что уже остается.
Масс-старт? Да, конечно (хотелось бы пробежать). Масс-старт – это для нас всегда праздник».
Напомним, Блашко имеет шанс отобраться в масс-старт, если кто-то из квалифицировавшихся биатлонисток снимется с гонки.