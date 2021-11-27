Труш, Телень и Бригадир побегут спринт на первом этапе Кубка IBU
Блашко: «Всегда хочется начинать сезон на хорошей ноте»
Украинская биатлонистка стала третьей на этапе Кубка IBU
12:17
Фото: IBU
Украинская биатлонистка Дарья Блашко поделилась эмоциями после завоевания третьего места на этапе Кубка IBU в Идре, Швеция:
«Гонка сложилась успешно. Конечно, хочется что-то улучшить, но я считаю, что получился хороший гоночный день. Конечно, всегда хочется начинать сезон на хорошей ноте, потому что это придает уверенность. В целом же, я очень рада, что день вышел с медалью».
Напомним, Блашко не попал в состав сборной Украины на этапы Кубка мира в Эстерсунде.
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