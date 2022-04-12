Блашко: «Як можна приїхати додому, зґвалтувавши 10-річну дівчинку, і спокійно дивитися в очі своїй доньці?»

Фото: Андрей Иванов

Біатлоністка збірної України Дар’я Блашко поділилася своїми думками щодо звірств, які російські окупанти коять на території України:



Я проти будь-яких війн, завжди треба вміти домовлятись. Але, як ми бачимо, не завжди це можливо, як виявилось. Ті звірства, що відбуваються, – це взагалі не вкладається в голові. І ці мародерства… Я не уявляю, як можна приїхати до своєї родини та принести всі награбовані речі. Як можна принести кросівки дитини, якої вже немає серед живих? Привезти це своїй дитині, аби вона носила! Чи як можна приїхати додому після того, як ти зґвалтував 10-річну дівчинку, якщо на тебе вдома чекає донька такого ж віку? Як можна їй спокійно дивитись в очі після цього?

Життя може ставити нас у різні ситуації, але це все-таки вибір кожної людини та військового, що перебуває на території України. Треба розуміти, що наказу щодо вчинення цих дій не було – аби грабувати та ґвалтувати. Це вибір кожного, тому думаю всі, хто це робив, будуть покарані. Навіть якщо не в суді, то життя воно таке, що покарає. Адже на чужому нещасті свого щастя не побудуєш. Це треба брати за правило по життю.