Велепец: «С такими показателями на Олимпиаде Блашко будет тяжело»
Блашко: «Завтра проведем первую тренировку, познакомимся с трассой Пекина-2022»
Времени осмотреться в Олимпийском деревне биатлонистка еще не нашла
27 января 22:21
Фото: НОК Украины
Биатлонистка сборной Украины Дарья Блашко рассказала о первых впечатлениях по прибытии в Китай на Олимпиаду-2022:
Что-то рассмотреть и прогуляться по Олимпийской деревне еще не было времени. Пока получили багаж, поели. Кстати, в столовой немалый выбор блюд, много рыбы, мяса. Сейчас будем отдыхать. А уже завтра запланирована разминка и в обед выедем на первую тренировку. Тогда уже можно будет познакомиться с трассой.
Напомним, что главный тренер мужской сборной сдал один положительный и два негативных теста на коронавирус и находится отдельно от команды.