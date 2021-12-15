Бронза Боровика и первое место общего зачета у Кинаша. Результаты спринтов на юниорском Кубке IBU
В итальянском Мартелл-валь-Мартелло завершились мужские и женские спринтерские гонки юниорского Кубка IBU. Актив медалей сборной Украины на этих соревнованиях пополнился еще одной бронзой, которую завоевал Роман Боровик.
В мужском спринте также отметился Степан Кинаш, который по итогам гонки поднялся на первое место общего зачета юниорского Кубка IBU и на 14 очков опережает ближайшего преследователя.
Спринт. Юниоры
1. Ян Гунька (Польша) (0+2) 26:02,7
2. Сильвано Демармельс (Швейцария) (0+0) +18,9
3. Роман Боровик (Украина) (0+1) +19,3
4. Степан Кинаш (Украина) (0+1) +31,7
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15. Виталий Мандзын (Украина) (0+2) +1:02,8
16. Дмитрий Грущак (Украина) (0+1) +1:06,3
46. Владислав Чихарь (Украина) (1+1) +2:14,3
В женском спринте высшую позицию среди украинок заняла Оксана Москаленко, которая с одним промахом в «лежке» финишировала на 14-м месте.
Спринт. Юниорки
1. Сара Скаттоло (Италия) (0+0) 22:50,7
2. Леа Ротшопф (Латвия) (0+0) +27,6
3. Марейке Браун (Германия) (0+0) +32,3
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14. Оксана Москаленко (Украина) (1+0) +2:04,1
20. Юлия Городна (Украина) (0+1) +2:31,0
35. Александра Меркушина (Украина) (4+1) +3:19,8
41. Анна Скрипко (Украина) (1+0) +3:38,6
52. Лилия Стеблина (Украина) (1+4) +4:58,5
Напомним, ранее сборная Украина завоевала бронзу в женской эстафете.
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