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Брынзак: «Биатлонисты, у которых были симптомы коронавируса, не будут участвовать в первых двух этапах Кубка мира»

Президент ФБУ – о составе команде перед стартом в Эстерсунде

Биатлон
21:46
Брынзак: «Биатлонисты, у которых были симптомы коронавируса, не будут участвовать в первых двух этапах Кубка мира»
Владимир Брынзак / Фото - Facebook
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, как COVID-19 повлияет на формирование состава команды перед первым этапом Кубка мира.

«Ситуация такова, что решение меняется каждые пять минут или час. Последнее, что мы общались с тренером – те (спортсмены), у которых были симптомы, они не будут участвовать в первых двух этапах. А после сбора поедут сразу в Обертиллах и будут там готовиться к Хохфильцену, к третьему этапу, чтобы успеть привести себя в порядок, потому что сейчас не тренировались».


Мужская сборная перешла на режим самоизоляции в Бейтостолене (Норвегия), где ныне украинская команда проходит предсезонный сбор.

Напомним, первый этап Кубка мира по биатлону пройдет с 26 по 28 ноября в шведском Эстерсунде.
Источник: suspilne.media Владимир Кириченко
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Владимир Брынзак Сборная Украины по биатлону

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