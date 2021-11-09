Брынзак: «Ждем указ президента о гражданстве Сидоровой. Я вижу в ней перспективы»
Брынзак: «Биатлонисты, у которых были симптомы коронавируса, не будут участвовать в первых двух этапах Кубка мира»
Президент ФБУ – о составе команде перед стартом в Эстерсунде
21:46
Владимир Брынзак / Фото - FacebookПрезидент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, как COVID-19 повлияет на формирование состава команды перед первым этапом Кубка мира.
«Ситуация такова, что решение меняется каждые пять минут или час. Последнее, что мы общались с тренером – те (спортсмены), у которых были симптомы, они не будут участвовать в первых двух этапах. А после сбора поедут сразу в Обертиллах и будут там готовиться к Хохфильцену, к третьему этапу, чтобы успеть привести себя в порядок, потому что сейчас не тренировались».
Мужская сборная перешла на режим самоизоляции в Бейтостолене (Норвегия), где ныне украинская команда проходит предсезонный сбор.
Напомним, первый этап Кубка мира по биатлону пройдет с 26 по 28 ноября в шведском Эстерсунде.
Комментарии 0