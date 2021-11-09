Брынзак: «Биатлонисты, у которых были симптомы коронавируса, не будут участвовать в первых двух этапах Кубка мира»

Президент ФБУ – о составе команде перед стартом в Эстерсунде





Владимир Брынзак / Фото - Facebook Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, как COVID-19 повлияет на формирование состава команды перед первым этапом Кубка мира.



«Ситуация такова, что решение меняется каждые пять минут или час. Последнее, что мы общались с тренером – те (спортсмены), у которых были симптомы, они не будут участвовать в первых двух этапах. А после сбора поедут сразу в Обертиллах и будут там готовиться к Хохфильцену, к третьему этапу, чтобы успеть привести себя в порядок, потому что сейчас не тренировались».



Мужская сборная перешла на режим самоизоляции в Бейтостолене (Норвегия), где ныне украинская команда проходит предсезонный сбор.



Напомним,

Президент Федерации биатлона Украинырассказал, как COVID-19 повлияет на формирование состава команды перед первым этапом Кубка мира.Мужская сборная перешла на режим самоизоляции в Бейтостолене (Норвегия), где ныне украинская команда проходит предсезонный сбор.Напомним, п ервый этап Кубка мира по биатлону пройдет с 26 по 28 ноября в шведском Эстерсунде.