Брынзак: «Билосюк нервничает, хочет как можно быстрее вернуться в команду»

Владимир Брынзак / Фото: biathlon.com.ua

Президент Федерации биатлона Украины Михаил Брынзак рассказал о пребывании на самоизоляции Елены Билосюк и Дарьи Блашко:

Они полностью изолированы в комнатах. В их доступе тренажеры, но не больше. Им нельзя выходить из помещения. Билосюк нервничает, хочет как можно быстрее вернуться в команду. Блашко вообще без симптомов, но цифры не позволяют выйти из изоляции».