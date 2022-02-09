Брынзак рассказал о состоянии Билосюк
Брынзак: «Билосюк нервничает, хочет как можно быстрее вернуться в команду»
Биатлонистка находится на самоизоляции
16:07
Владимир Брынзак / Фото: biathlon.com.ua
Президент Федерации биатлона Украины Михаил Брынзак рассказал о пребывании на самоизоляции Елены Билосюк и Дарьи Блашко:
«Самочувствие у Елены нормальное, но ее держат, потому что показатели не в норме, у Оргкомитета есть требования, которых мы должны придерживаться.
Они полностью изолированы в комнатах. В их доступе тренажеры, но не больше. Им нельзя выходить из помещения. Билосюк нервничает, хочет как можно быстрее вернуться в команду. Блашко вообще без симптомов, но цифры не позволяют выйти из изоляции».
Напомним, из-за коронавируса у Билосюк и Блашко сборная Украины может пропустить олимпийскую эстафету.