Брынзак: «Дали сестрам Семеренко последний шанс»
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак высказался об индивидуальной подготовке к сезону сестер Виты и Валентины Семеренко.
«Мы поняли, что Вале и Вите нужно делать индивидуальную подготовку.
Во-первых, возраст. Во-вторых, новый-старый тренерский штаб во главе с Урошем Велепцом дает нагрузку, рассчитанную на биатлонисток, которые начинают или находятся в расцвете карьеры.
Сестрам мы позволили потренироваться под руководством личного тренера Григория Шамрая, чтобы они почувствовали свои силы.
Через выступление на летнем чемпионате Украины в сентябре они поймут, смогут ли попасть на Олимпиаду в Пекин.
Мы должны были это сделать из уважения к их карьерам. Дали девушкам последний шанс, чтобы они попробовали. Получится – прекрасно».
Отметим, что ранее сестры Семеренко получили свои звезды на «Аллее славы» в Киеве.
Напомним, что к новому сезону сестры Семеренко готовятся отдельно от основной команды. Подготовкой украинок займется Григорий Шамрай.