Брынзак: «Дали сестрам Семеренко последний шанс»

Владимир Брынзак / Фото: biathlon.sumy.ua/

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак высказался об индивидуальной подготовке к сезону сестер Виты и Валентины Семеренко.



Во-первых, возраст. Во-вторых, новый-старый тренерский штаб во главе с Урошем Велепцом дает нагрузку, рассчитанную на биатлонисток, которые начинают или находятся в расцвете карьеры.

Сестрам мы позволили потренироваться под руководством личного тренера Григория Шамрая, чтобы они почувствовали свои силы.

Через выступление на летнем чемпионате Украины в сентябре они поймут, смогут ли попасть на Олимпиаду в Пекин.

Мы должны были это сделать из уважения к их карьерам. Дали девушкам последний шанс, чтобы они попробовали. Получится – прекрасно».