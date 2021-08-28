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Брынзак: «Медаль Джимы должна придать ей уверенность в собственных силах»

Президент Федерации биатлона в интервью XSPORT.ua оценил выступления команды в первых гонках ЛЧМ
Биатлон
16:27
Брынзак: «Медаль Джимы должна придать ей уверенность в собственных силах» Интервью
Фото - Максим Чеберяка

В первый день соревнований в рамках чемпионата мира по летнему биатлону усилиями Юлии Джимы копилка сборной Украины пополнилась серебренной наградой.

О выступлении команды, готовности лидеров, а также дальнейших планах сборной XSPORT.ua рассказал президент Федерации биатлона Владимир Брынзак:

Владимир Михайлович, сборная Украины в Нове-Место уже имеет одну медаль Юлии Джимы. Довольны ли готовностью наших спортсменов?

Данный результат для нас прогнозируемый, ведь по словам Уроша (старшего тренер женской сборной – прим. XSPORT.ua) девушки находятся под нагрузками после последнего сбора. Специально к этим соревнованиям они не готовились. Однако, выступать надо было, потому что проверить собственные силы можно лишь стартами.

У женщин конкуренция тут очень серьезная, около 15 спортсменок, которые борются за высокие места на Кубке мира. Джима после медали в суперспринте должна почувствовать уверенность в собственных силах. Другим нашим спортсменкам необходимо сделать правильные выводы из этих результатов. Блашко, которая тренировалась отдельно, необходимо поработать со стрельбой.

Насколько дождь мешал девушкам в первой гонке?

Сложно было, ведь роллеры не одинаковы у всех. У кого-то они едут лучше, а у кого-то – хуже. Конечно, сильный дождь не мог не повлиять на ход гонки. На трассе все осторожничали, чтобы не травмироваться. Думаю, что выводы стоит делать после спринта и гонки преследования.

Владимир Брынзак с Юлией Джимой

Во время контрольных стартов накануне чемпионата мира неплохо проявила себя Ирина Петренко, однако тут она не стартует. На данный момент тренеры довольны готовностью команды?

Ирина серьезно готовится и я в нее верю. Урош говорил, что не ожидал, что она будет находиться в такой форме после рождения ребенка. Важно, что у Ирины уже нет тех проблем с коленями. Надеюсь, что она нам поможет на Олимпийских играх и в целом в сезоне.

Сейчас контрольная точка сбора всех биатлонистов будет чемпионат Украины, где в том числе выступят сестры Семеренко, и, возможно, Юлия Журавок?

Да, на чемпионате Украины мы ожидаем участие всех сильнейших спортсменок. Что касается Юлии Журавок, то она только начала тренироваться, поэтому пока не могу сказать с уверенностью. А так спринт и преследование будут бежать все основные спортсменки женской команды, а дальше посмотрим.

Чего ожидаете от выступлений мужчин в Нове-Место?

У ребят конкуренция меньше на этих соревнованиях. Конечно, среди фаворитов спортсмены из Чехии, Словакии, есть несколько сильных представителей российской команды. Необходимо, чтобы наши ребята справились с атмосферой чемпионата мира. Для нашей молодежи важно совладать с эмоциями, тогда все должно получиться.

Напомним, в субботу, 28 августа, в Нове-Место состояться спринтерские гонки во всех возрастных категориях.

Максим Чеберяка, из Нове-Место, специально для XSPORT.ua

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Владимир Брынзак Сборная Украины по биатлону Нове Место (биатлон)

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