Президент ФБУ: «В мужской команде есть полное понимание состава на Олимпиаду-2022»
Брынзак: «Медали на Кубке мира перед Олимпиадой на так важны. Главное – сохранить команду»
Президент ФБУ надеется, что к Пекину-2022 удастся исправить все огрехи
12 января 22:54
Фото: biathlon.com.ua
Президент ФБУ Владимир Брынзак высказался о результате спринта
этапа Кубка мира в Рупольдинге:
До Олимпиады медали на Кубке мира не так важны. Главное – сохранить людей. Чтобы они все шаг за шагом двигались вперед к своему лучшему состоянию. Сейчас будем общаться со специалистами по поводу смазывания лыж, ведь неясно, что с ними было. Может, из-за этого и был большой проигрыш, ведь действительно много уступили, особенно Джима.
Сейчас нужно поработать и решить все вопросы, ну и собрать девушек на эти старты (этапы Кубка мира в Рупольдинге и Антхольце) и двигаться в сторону Пекина.
Напомним, что состав мужской сборной Украины на Олимпиаду-2022 уже определен.