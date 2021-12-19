Брынзак: «Надеюсь, до Олимпиады удастся преодолеть все сложности»

Владимир Брынзак / фото - Biathlon.com.ua

Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак высказался о подготовке сборной Украины к зимним Олимпийским играм-2022 в Пекине, а также рассказал о том, от чего будет зависеть развитие биатлона в стране.

Хотелось бы, конечно, большей стабильности. Но, учитывая, что нас в этом сезоне как никогда преследуют разные болячки, это очень сбивает. И создается впечатление, что у нас какие-то серьезные проблемы. Я надеюсь, что за время до Олимпиады нам удастся все сложности преодолеть, но идти к главному старту сезона с таким багажом не очень приятно.

В какой степени дальнейшие перспективы нашего биатлона зависят от результатов конкретно Олимпиады в Пекине?

Мы в любом случае будем развиваться. Сейчас ремонтируется база в Тернополе. Базу в Сумах переводят в коммунальную собственность, чтобы можно было включить ее в программу «Велике будівництво» и тоже привести в порядок. Центр олимпийской подготовки в Чернигове передали в государственную собственность, и мы уже делаем проект реконструкции.

Если говорить о развитии на местах, то восстанавливаем федерацию в Ивано-Франковской области, уже функционирует федерация в Закарпатье – дети уже занимаются на сборах в Тысовце. Хорошо развивается Харьков, а на юношеском чемпионате Украины порадовали высокими местами ребята из Киева. Мы запустили процесс развития биатлона в Украине, и он не может остановиться, даже если на какой-то Олимпиаде мы останемся без медали.

Тем более, сейчас у нас появляются молодые хорошие ребята – есть с кем работать. И я рад, что Юрай Санитра дал добро продолжить работу с командой в следующем олимпийском цикле. Мы оговаривали, что молодые перспективные ребята подключатся к работе с командой А, чтобы под руководством Юрая быстрее смогли вырасти в сильных спортсменов. Ну и уже есть хорошая мужская команда – надеюсь, после Пекина останутся не только Пидручный, но и Прима.

С девчонками чуть сложнее – там ситуация с резервом похуже. Хотя у нас периодически вспыхивают звездочки, на которых мы надеемся: Журавок, Меркушина, Кривонос… Однако они, к сожалению из звездочек не выросли в полноценных звезд, как Пидгрушная, Джима, сестры Семеренко… Но мы не опускаем руки: есть Катя Бех, сестры Городные, Саша Меркушина… Может, в ближайшее время еще кто-то сумеет себя проявить достаточно ярко.