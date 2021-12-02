Украинские биатлонисты не сумели побороться за высокие места в суперспринте на этапе Кубка IBU в Шушене
Брынзак назвал самую большую проблему олимпийской трассы в Пекине
На ней будут проходить этапы биатлона зимних Игр-2022
10:55
Владимир Брынзак / фото - biathlon.com.ua
Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак высказался об олимпийской трассе в Пекине, на которой будут проходить все этапы биатлона зимних Игр-2022.
«Некоторые говорят, что трасса в Пекине похожа на ту, которая в Антхольце, а кто-то говорит, что нет. Пока не увидим сами – правды не добьемся. Приедем раньше времени, у нас будет 8-10 дней потренироваться, ознакомиться с трассой.Напомним, ранее Брынзак рассказал о подготовке сборной Украины к Олимпиаде.
Главное, чтобы сервисмены поработали, а спортсмены, думаю, через неделю разберутся во всех нюансах этой трассы. В общем, все в одинаковых условиях – никто там не был, никто не тренировался, поэтому самая большая проблема – погодные условия: высота, сильный ветер, морозы, искусственный снег, и все это на открытой местности.
Это будет большая лотерея в биатлоне: кому повезет с порывами ветра, кому повезет с правильной смазкой – тот и будет выигрывать».
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