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Брынзак назвал самую большую проблему олимпийской трассы в Пекине

На ней будут проходить этапы биатлона зимних Игр-2022
Olympics Пекин-2022
10:55
Брынзак назвал самую большую проблему олимпийской трассы в Пекине
Владимир Брынзак / фото - biathlon.com.ua

Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак высказался об олимпийской трассе в Пекине, на которой будут проходить все этапы биатлона зимних Игр-2022.

«Некоторые говорят, что трасса в Пекине похожа на ту, которая в Антхольце, а кто-то говорит, что нет. Пока не увидим сами – правды не добьемся. Приедем раньше времени, у нас будет 8-10 дней потренироваться, ознакомиться с трассой.

Главное, чтобы сервисмены поработали, а спортсмены, думаю, через неделю разберутся во всех нюансах этой трассы. В общем, все в одинаковых условиях – никто там не был, никто не тренировался, поэтому самая большая проблема – погодные условия: высота, сильный ветер, морозы, искусственный снег, и все это на открытой местности.

Это будет большая лотерея в биатлоне: кому повезет с порывами ветра, кому повезет с правильной смазкой – тот и будет выигрывать».

Напомним, ранее Брынзак рассказал о подготовке сборной Украины к Олимпиаде.
Источник: suspilne.media Михаил Рыбак
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