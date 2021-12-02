Брынзак назвал самую большую проблему олимпийской трассы в Пекине

Владимир Брынзак / фото - biathlon.com.ua

Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак высказался об олимпийской трассе в Пекине, на которой будут проходить все этапы биатлона зимних Игр-2022.

Главное, чтобы сервисмены поработали, а спортсмены, думаю, через неделю разберутся во всех нюансах этой трассы. В общем, все в одинаковых условиях – никто там не был, никто не тренировался, поэтому самая большая проблема – погодные условия: высота, сильный ветер, морозы, искусственный снег, и все это на открытой местности.

Это будет большая лотерея в биатлоне: кому повезет с порывами ветра, кому повезет с правильной смазкой – тот и будет выигрывать».