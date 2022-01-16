Брынзак назвал состав мужской сборной Украины на Олимпийские игры в Пекине

На Олимпиаду полетят пять биатлонистов

Владимир Брынзак / Фото: biathlon.com.ua

Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в эфире Суспильного сообщил, что последним участником мужской сборной на Олимпийских играх-2022 в Пекине станет Артем Тищенко.



Ранее стало известно, что из мужской сборной на турнире выступят Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал.

«Тищенко поедет пятым. Четверка известна, там нет никаких вариантов, поэтому таким составом будем ехать. Если что-нибудь случится, замена будет по ходу. До 1 февраля еще можно производить замену в случае болезни».

Отметим, что Дудченко и Цымбал впервые выступят на Олимпийских играх, которые состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля.

Напомним, в женской сборной Украины пока не могут определиться с составом на Олимпийские игры.