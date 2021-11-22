Брынзак: «Сестры Семеренко, Меркушина, Джима и Билосюк выступят на первом этапе Кубка мира»
Брынзак: «Сейчас можно только гадать, откуда появился коронавирус в команде»
Президент ФБУ – о COVID-19 в мужской сборной Украины
22 ноября 12:42
Владимир Брынзак / Фото - FacebookПрезидент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в интервью YouTube-каналу Stargorod Sport рассказал о ситуации в мужской команде, которая в связи с COVID-19 попала на самоизоляцию на сборе в Норвегии.
«Сейчас можно только гадать, откуда появился коронавирус в команде. Это мог быть и Семенов, который приехал из Швейцарии – он там проходил обследование в клиниках, лечился. Он присоединился к команде прямо в Швейцарии и жил в комнате с тем, кто первым заразился. Или это случилось по дороге – в самолете, например».
«Это произошло, но что думать о том, откуда это взялось, если это может быть у любого на каждом шагу».
Первый этап Кубка мира пройдет с 27 по 28 ноября в Эстерсунде (Швеция).
Напомним, что наставник мужской сборной Украины Юрай Санитра сообщил, что коронавирус пагубно повлиял на здоровье Сергея Семенова.