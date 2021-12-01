Семенов, вероятнее всего, пропустит Олимпийские игры в Пекине
Брынзак: «Состав олимпийской сборной будет известен к этапу кубка мира в Рупольдинге»
Президент федерации биатлона Украины – о подготовке к зимним Играм-2022
16:58
Владимир Брынзак / фото - Федерация биатлона Украины
Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о подготовке сборной к зимним Олимпийским играм-2022 в Пекине, а также о том, когда будет известен состав национальной команды.
«Когда будет окончательно сформирован командный состав на Олимпийские Игры? Я думаю, что крайний срок – Рупольдинг (12 января), дальше уже нет времени тянуть: в Рупольдинге уже все будет понятно, и все определятся, поскольку к тому времени все будут иметь возможность проявить себя на международных стартах – как на Кубке IBU, да и на Кубке мира в очной борьбе между собой».Украинские биатлонисты не сумели побороться за высокие места в суперспринте на этапе Кубка IBU в Шушене
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