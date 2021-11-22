Брынзак: «Сейчас можно только гадать, откуда появился коронавирус в команде»
Брынзак: «В заявке на Олимпийские игры точно вижу Джиму, Петренко, и скорее всего, Пидгрушную»
Президент ФБУ – о составе команды в Пекин-2022
22 ноября 13:44
Владимир Брынзак / Фото - FacebookПрезидент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в интервью YouTube-каналу Stargorod Sport поделился мнением, кто из украинских биатлонистов сможет попасть в заявку на Олимпийские игры в Пекине.
«Точно вижу там Джиму, Варвинец (Петренко – прим.). Скорее всего, Пидгрушная (Билосюк – прим.) тоже. И Меркушина – у нас это четверка будет. А там, думаю, кто-то из сестер Семеренко должен попасть. Или Дарья Блашко. Между Семеренко и Блашко – думаю, кто-то из них».
«Из парней Пидручный, Прима, Цымбал, Дудченко. Четыре точно, а за пятое место там будут Тищенко и Ткаленко».
Напомним, что Вита и Валентина Семеренко готовились к сезону по индивидуальному плану с Григорием Шамраем, Дарья Блашко – с личным наставником Владимиром Махлаевым.
Брынзак рассказал, какой состав женской команды, вероятнее всего, примет участие в первом этапе Кубка мира.
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