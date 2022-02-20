Брынзак: «Фортуна отвернулась от нас уже после первой гонки»
Брынзак: «Захочет ли Джима продолжать выступления? Билосюк и сестры Семеренко уже не будут соревноваться»
Президент ФБУ порассуждал о смене поколений в женской команде
13:30
Фото: Юлия Садыкова
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак высказался о кадровых перестановках в сборной Украины:
С мужской командой, думаю, практически все понятно. Мы уже с Санитрой разговаривали на эту тему. Если будет финансовая возможность, он хочет сделать внутри команды две группы – основную и молодежную, чтобы этих ребят (Кинаша, Мандзына, Боровика, Грущака) подтягивать к более качественной подготовке и планировать их развитие по единой методике с основой. Чтобы на следующую Олимпиаду мы выбирали не четыре из четырех, плюс одного запасного, а чтобы было хотя бы 8-9 конкурентоспособных человек на пять позиций.
А по женской команде?
Здесь пока тяжело сказать. Захочет ли Джима продолжать выступления? Понятно, что Лена и Вита с Валей уже не будут выступать. Останется ли Петренко? Тоже не факт, потому что у нее семья, маленький ребенок. В общем, надо закончить этот сезон, а потом сесть – поговорить со спортсменками и понять, какой кадровый резерв у нас будет и кто будет тренировать эту команду. Думаю, эти вопросы мы будем решать в апреле-мае, не сейчас.