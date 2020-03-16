Чемпионат Украины состоится в «Буковеле», но без иностранных биатлонистов
Директор Государственного центра олимпийской подготовки по биатлону Вячеслав Деркач подтвердил, что чемпионат Украины состоится в «Буковеле». По словам функционера, на проведения соревнований не распространяются ограничения правительства. Необходимые карантинные условия Деркач пообещал соблюсти.
«100% чемпионат будет в Буковеле. Нет на сегодняшний день законодательных препятствий, чтобы не провести чемпионат там. Во-первых, он внесен в единый календарный план, это разрешено постановлением Кабинета министров. Во-вторых, мы выполняем все нормы: проведение мероприятий без зрителей, тесты должны быть. Тем более, что у нас место проведения чемпионата Украины – это не горнолыжный курорт. Так, общая территория – это горнолыжный курорт, но у нас отдельный стадион – отдельное место проведения мероприятия. Поэтому я никаких препятствий не вижу».
Об организации проживания и транспортировки спортсменов
«Единственное что – Буковель в красной зоне. Нужно согласовать относительно транспортных средств, возить спортсменов из гостиницы на стадион. Не позднее, чем за два дня перед проведением. А так, ограничений нет. Все спортсмены будут проживать в одном отеле за 30 км от комплекса. На автобусах спортсменов будут привозить на пристрелку, соревноваться и тем же автобусом будут вывозить с территории биатлонного комплекса».
Об иностранных биатлонистах.
«Из многих стран к нам бы с радостью приехали, но на сегодняшний день главная проблема - их возвращение домой. В соответствии с правилами каждой страны, с которой хотели бы приехать, при возвращении они должны отбывать 10-14 дней карантина. И вот это повлияло на спортсменов, которые хотели к нам приехать.
Был в Австрии на юниорском чемпионате мира, общался с западными партнерами, все бы с радостью приехали. Но при возвращении домой никто не хочет сидеть две недели на карантине, поскольку выпадают из тренировочного процесса и вынуждены находиться дома в самоизоляции. Если бы у нас в стране были более мягкие ограничения, пожалуй, приехали бы. А так - надо отбывать самоизоляцию. Они говорят, что надо тренироваться на лыжах, закатуватися до следующего сезона. Тем более, что следующий сезон – олимпийский, и для каждой команды это – основное».
Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра назвал членов основной сборной, которые примут участие в национальном первенстве.