Чемпионат Украины состоится в «Буковеле», но без иностранных биатлонистов

Спортивный комплекс в Буковеле / фото - biathlon.com.ua

Директор Государственного центра олимпийской подготовки по биатлону Вячеслав Деркач подтвердил, что чемпионат Украины состоится в «Буковеле». По словам функционера, на проведения соревнований не распространяются ограничения правительства. Необходимые карантинные условия Деркач пообещал соблюсти.

Об организации проживания и транспортировки спортсменов

Об иностранных биатлонистах.

Был в Австрии на юниорском чемпионате мира, общался с западными партнерами, все бы с радостью приехали. Но при возвращении домой никто не хочет сидеть две недели на карантине, поскольку выпадают из тренировочного процесса и вынуждены находиться дома в самоизоляции. Если бы у нас в стране были более мягкие ограничения, пожалуй, приехали бы. А так - надо отбывать самоизоляцию. Они говорят, что надо тренироваться на лыжах, закатуватися до следующего сезона. Тем более, что следующий сезон – олимпийский, и для каждой команды это – основное».