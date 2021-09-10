Брынзак рассказал о готовности сестер Семеренко к сезону
Чемпионка Европы Журавок вернулась к тренировкам
Биатлонистка недавно стала мамой
09:37
Юлия Журавок / фото - biathlon.com.ua
Чемпионка Европы и мира среди юниоров Юлия Журавок возобновила тренировки. Об этом стало известно из Instagram спортсменки.
26 июня 2021 года биатлонистка стала мамой. Ранее сообщалось, что Юлия пропустит следующий сезон.
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что Журавок будет готовиться к новому сезону вместе с сестрами Семеренко.