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Дериземля: «ФБУ потрібно оновлення – але до перемоги України у війні продовжити працювати має Бринзак»

Экс-биатлонист считает функционера лучшим руководителем Федерации биатлона Украины
Биатлон
14 апреля 16:50
Дериземля: «ФБУ потрібно оновлення – але до перемоги України у війні продовжити працювати має Бринзак»
Андрей Дериземля / Фото: Facebook

Бывший биатлонист сборной Украины Андрей Дериземля в своем Facebook высказался о выборах руководителя Федерации биатлона Украины, которые пройдут 18 мая:

Незабаром відбудеться звітно-виборна конференція Федерації біатлону.

24 роки Федерацію очолював Бринзак Володимир Михайлович.

Хочу щиро подякувати Володимиру Михайловичу за його вклад в розвиток українського біатлону. Вважав і вважаю його кращим керівником!! Напевно і прийшов час оновити Федерацію. Не завжди і не в усьому був згодний з Володимиром Михайловичем, про що завжди говорив відверто.

Але оновлення повинно пройти не такими методами, які обрали деякі діючі та колишні спортсмени. Зарано почалася боротьба за крісло Президента Федерації.

Війна триває. Вважаю, що до перемоги взагалі не доцільно проводити перевибори. Потрібно провести звіт за минулий період та продовжити працювати Бринзаку В.М.

Дуже сподіваюся на перемогу здорового глузду.

Напомним, что Владимир Брынзак не будет принимать участие в борьбе за место, на котором он находится уже 24 года. Одной из причин этого может быть скандал с россиянками в сборной Украины.

Олег Шумейко-младший
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