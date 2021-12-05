Дудченко: «Во время гонки я не замерз. Сегодня можно было бороться»
Для Дудченко результат в персьюте в Эстерсунде стал вторым лучшим на Кубках мира
Украинец в сравнении в сравнение со спринтом улучшил свой результат на 25 позиций
Антон Дудченко / Фото: biathlon.com.ua
Украинский биатлонист Антон Дудченко занял 19-е место в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
24-летний украинец, допустив лишь один промах, поднялся с 44-й позиции после спринта на 25-ю. Этот результат стал вторым лучшим для Дудченко на этапах Кубка мира.
Лучший результат Дудченко показал в прошлом сезоне, став 5-м в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве.
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