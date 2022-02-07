Велепец: «Семеренко сейчас занимается доктор. Ей просто не хватало воздуха»
Для Валентины Семеренко Олимпийские Игры в Пекине завершились досрочно
Украинка не сможет продолжить выступление на Олимпиаде из-за проблем со здоровьем
19:55
Валентина Семеренко / фото - Getty Images
Украинская биатлонистка Валентина Семеренко завершила выступление на Олимпийских Играх в Пекине, сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.
«Валя хотела реабилитироваться за эстафету и начала чересчур быстро, но с горами шутки плохи, они ее наказали. Как я понял, Валентина или потеряла сознание, или была близкой к этому – закружилась голова и она не смогла продолжать гонку.
После обследования в клинике Валю решили отправить ближайшим самолетом домой, она уже не сможет помочь команде, вместо нее будет заявлена Меркушина».
Валентина Семеренко снялась с индивидуальной гонки из-за проблем с дыханием.
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