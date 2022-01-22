Долль выиграл масс-старт Антхольца. Сборная Украина в гонке не участвовала

Второе и третье место досталось представителям Норвегии

Бенедикт Долль / фото - Getty Images

В субботу, 22-го января, итальянском Антхольц-Антерсельве, в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону, состоялся мужской масс-старт.

Победителем гонки стал немец Бенедикт Долль, который с одним промахом в лежке прошел всю дистанцию за 37:14,9. На второй ступени пьедестала, с тремя промахами и отставанием в более чем 30 секунд, разместился титулованный норвежец Йоханнес Бё, а тройку лидеров замкнул Стурла Легрейд (38:43,7).

Сборная Украины в этой гонке участие не принимала. И хотя по рейтингу Дмитрий Пидручный имел право бежать масс-старт, старший тренер команды Юрай Санитра еще накануне предупредил, что капитан участвовать не будет, и получит возможность отдохнуть, а также подготовиться к воскресной эстафете.

Масс-старт. Мужчины

1. Бенедикт Долль (Германия) (0+0+1+0) 37:14,9

2. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) (1+0+1+1) +31,3

3. Стурла Легрейд (Норвегия) (0+2+0+1) +1:28,8

Напомним, в субботу, 22-го января, в Антхольце пройдет женская эстафета.