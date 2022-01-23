Дудченко: «Хочу извиниться перед ребятами»

Фото: biathlon.com.ua

Биатлонист Антон Дудченко, комментируя свое выступление в эстафете этапа Кубка мира в Антхольце, рассказал о причинах неудачной работы на огневых рубежах. Спортсмен допустил четыре промаха, а на лыжне оказался самым медленным среди представителей топ-8 гонки:

Даже не могу сказать, это из-за акклиматизации или есть другая причина. Возможно, повлияла высота на такое состояние, но пока не могу точно сказать.

Надо еще переехать в Пекин. Надеюсь, что все будет хорошо, смогу справиться психологически. Я понимаю, что Олимпийские игры – тяжелые соревнования, как психологически, так и физически, потому что они будут проходить на высоте.

Пока конкретных советов от ребят по поводу Олимпиады не было. Они рассказывали, как все проходит, какой порядок. Тем более, что сейчас совсем другие условия в связи с пандемией – трудно что-то посоветовать».