Дудченко: «Мы до последнего сражались за высокие места, каждый из нас работал на максимуме»

Украинский биатлонист – о результатах на втором этапе Кубка мира

Антон Дудченко / Фото - Facebook Украинский биатлонист Антон Дудченко прокомментировал выступление на втором этапа Кубке мира, который накануне завершился в Эстерсунде (Швеция).



«Вся летняя подготовка прошла без сбоев, и мы выполнили почти все то, что планировали. Конечно, были некоторые проблемы на последнем этапе подготовки, когда у нас были ограничения в тренировочном процессе из-за коронавируса, но, в общем, подготовкой я доволен».



Я надеюсь в начале сезона ты не показал весь свой максимум?



«Я тоже надеюсь, что это не весь мой максимум, и обязательно будут еще лучшие результаты».



Какую гонку можешь выделить для себя за эти 2 недели?



«На самом деле, я доволен всеми гонками, которые были в Эстерсунде. Но наиболее эмоциональной, вероятно, была эстафета. Мы до последнего сражались за высокие места, каждый из нас работал на максимуме, и, я думаю, каждый из нас отдал все свои силы. Как результат, у нас получился хороший командный результат, и мы все получили положительные эмоции».



Может, мне показалось, но после финиша в эстафетной гонке ты был расстроен.



«Скорее всего – показалось. Я наоборот был доволен гонкой, ведь начать эстафетную гонку в олимпийский сезон в такой компании с итогового пятого места, я считаю – достойно».



Как оценишь гонку преследования в своем исполнении?



«Довольно хорошо чувствовал себя на трассе, пытался работать с первого круга. Как мне показалось, я довольно ровно прошел всю дистанцию. Особенно доволен тем, что смог сразиться не только на последнем круге, но и на финишной прямой с Лукасом Хофером».



Напомним, эстафете мужская сборная финишировала с пятым результатом. Дудченко в гонке преследования стал 19-м, отыграв 25 позиций по сравнению со спринтом. В персьюте

Украинский биатлонистпрокомментировал выступление на втором этапа Кубке мира, который накануне завершился в Эстерсунде (Швеция).Напомним, эстафете мужская сборная финишировала с пятым результатом. Дудченко в гонке преследования стал 19-м, отыграв 25 позиций по сравнению со спринтом. В персьюте украинец показал свой второй лучший результат в карьере на Кубке мира.