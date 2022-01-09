Цымбал и Дудченко – в топ-30 гонки преследования этапа КМ в Оберхофе
Дудченко: «На следующем этапе Кубка мира надеюсь быть быстрее на трассе»
Антон надеется вернуть кондиции, которые у него были в декабре
09 января 22:31
Антон Дудченко / Фото: Дмитрий Евенко
Биатлонист сборной Украины Антон Дудченко подвел итоги этапа Кубка мира в Оберхофе.
Насколько понимаю, лежкой можешь быть доволен?
Процентом попадания – да, а вот скоростью стрельбы – нет, еще нужно работать и работать!
Твои физические кондиции сейчас не на таком уровне, как в декабре. С чем связываешь это?
Пока что не могу ответить, но, думаю, что в некоторой степени со сбором. Надеюсь, что с каждым этапом будет все лучше и лучше, и в нужный период выйдем на ту форму, которая была в декабре, как минимум.
Как сегодня работали лыжи?
Лыжи работали хорошо, к ним нет никаких претензий.
Что касается физического самочувствия, что можешь сказать?
Трасса была мягкая, мне было под нее трудно подстроиться, поэтому много проиграл ходом, но это не из-за лыжи, к ним никаких вопросов.
Как сегодняшние погодные условия повлияли на работу на стрельбище?
Сегодня ветер на стрельбище почти не мешал, можно было спокойно работать на «ноль». На последней стойке, может, поспешил или потерял равновесие, это моя ошибка, ветер мне не мешал. А на лежке не могу сказать, где был промах и в чем его причина.
Ветер по сравнению с пристрелкой изменился?
Ветер был стабилен в течение всего времени – от пристрелки и до конца гонки я не чувствовал изменений, чтобы корректировать поправку.
В общем, с какими впечатлениями оставляешь Оберхоф?
Надеюсь, что в Рупольдинге буду быстрее на трассе, хотя нельзя сказать, что в Оберхофе были плохие результаты, но нужно реально смотреть – это было за счет стрельбы, поэтому, надеюсь, на следующем этапе буду показывать лучшие результаты именно на дистанции.
Напомним, что Дудченко финишировал в топ-30 гонки преследования.
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