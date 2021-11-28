Дудченко: «Но пока это только начало сезона и думаю, что с каждой гонкой у меня будет появляться уверенность»

Украинец отметил, что единственный промах ему сильно помешал





Антон Дудченко / Фото: biathlon.com.ua Украинский биатлонист Антон Дудченко в эфире UA Перший высказался о своей 24-й позиции в спринте на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

О своем единственном промахе. «Он сегодня был лишним. Это был последний выстрел, скорее всего, это были эмоции, мысленно был уже на дистанции и поэтому не доработал на огневом рубеже. Но пока это только начало сезона и думаю, что с каждой гонкой у меня будет появляться уверенность, и я не буду допускать таких ошибок, как сегодня». О своем физическом состоянии. «Сегодня чувствовалась вчерашняя индивидуальная гонка – 20 километров, но на дистанции удалось потерпеть, поэтому я доволен тем, как себя чувствовал». О трассе в Эстерсунде. «Каждая трасса интересна по-своему, мне нравится в Эстерсунде. Хорошо, что сейчас мороз, при этом, некомфортно бежать по дистанции, но трасса в достаточно хорошем состоянии не разбивается». Результаты мужского спринта в Эстерсунде. Результаты женского спринта в Эстерсунде. Напомним, Дмитрий Пидручный ранее заявил, что показанный им результат в Эстерсунде является закономерным, поскольку он еще не набрал форму.

Карен Агабекян