Санитра: «Порадовал Дудченко, который пробежал очень хорошую гонку»
Дудченко: «Но пока это только начало сезона и думаю, что с каждой гонкой у меня будет появляться уверенность»
Украинец отметил, что единственный промах ему сильно помешал
28 ноября 17:45
Антон Дудченко / Фото: biathlon.com.ua
Украинский биатлонист Антон Дудченко в эфире UA Перший высказался о своей 24-й позиции в спринте на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.
О своем единственном промахе.
«Он сегодня был лишним. Это был последний выстрел, скорее всего, это были эмоции, мысленно был уже на дистанции и поэтому не доработал на огневом рубеже. Но пока это только начало сезона и думаю, что с каждой гонкой у меня будет появляться уверенность, и я не буду допускать таких ошибок, как сегодня».
О своем физическом состоянии.
«Сегодня чувствовалась вчерашняя индивидуальная гонка – 20 километров, но на дистанции удалось потерпеть, поэтому я доволен тем, как себя чувствовал».
О трассе в Эстерсунде.
«Каждая трасса интересна по-своему, мне нравится в Эстерсунде. Хорошо, что сейчас мороз, при этом, некомфортно бежать по дистанции, но трасса в достаточно хорошем состоянии не разбивается».
Результаты мужского спринта в Эстерсунде.
Результаты женского спринта в Эстерсунде.
Напомним, Дмитрий Пидручный ранее заявил, что показанный им результат в Эстерсунде является закономерным, поскольку он еще не набрал форму.
Комментарии 0