Дудченко: «Хочу извиниться перед ребятами»
Дудченко: «Сегодня было достаточно много волнения»
Биатлонист отметил, что из-за холода возникли проблемы с ходом
13:05
Антон Дудченко / Фото: biathlon.com.ua
Украинский биатлонист Антон Дудченко в эфире UA Перший рассказал об индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине.
«Сегодня было достаточно много волнения. Пока нужно проанализировать гонку, поскольку на огневом рубеже было достаточно много ошибок. На последней стойке не отмечал промахи и, возможно, где-то потерял концентрацию. Думаю, были недалекие промахи.
Последние два круга начали холодать и хуже стали ехать лыжи, поскольку снег стал более холодный.
Атмосфера? Достаточно отличная атмосфера, здесь можно многому научиться. В Пекине нравится все, кроме сегодняшнего результата».
Напомним, по итогам индивидуальной гонки Дудченко с четырьмя промахами занял 50-е место.
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