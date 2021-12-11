Дудченко: «В персьюте можно было выступить и лучше»

Антон Дудченко / фото - Biathlon.com.ua

В австрийском Хохфильцене завершилась мужская гонка преследования (персьют) в рамках третьего этапа Кубка мира. Украинский биатлонист Антон Дудченко подвел итоги гонки.

Я бы не сказал, что мне здесь тяжело бежится. Возможно, немного сказывается высота, потому что вчера на огневых рубежах я задыхался, мне было довольно сложно стрелять. Хотя проигрыш был не больше, чем на спринте в Эстерсуне, но здесь более плотные результаты.

Сегодня легче было работать на рубеже?

Сегодня такой проблемы, вроде, не было. На первой лежке я не знаю, почему все выстрелы пошли вверх, потом сделал поправку и все было хорошо, а на стойке была моя ошибка.

Какая тактика у тебя была на последний круг?

Я пытался отыграть несколько позиций, потому что видел, что впереди есть несколько спортсменов, с которыми я могу сразиться, по крайней мере, попробовать. Поэтому работал на максимуме (улыбается).

На последнем круге держал в голове, что завтра эстафета?

Во время гонки вообще не думал, а вот после финиша уже начал. Сегодня выложился до конца, сделал все, что мог, буду восстанавливаться и готовиться к завтрашней гонке.

Доволен результатами, которые показал в личных гонках?

Вчерашней гонкой доволен. Единственное, что я мог бы изменить – это быстрее стрелять, потому что я задыхался на огневых рубежах и довольно долго стрелял, а сегодня можно было выступить и лучше. Но хорошо, что набрал какие-то очки в общий зачет, поэтому не так все плохо.

Ты уже не в первый раз бежишь на последнем этапе. Психологически настраиваться на него так же сложно, как и раньше?

К каждому этапу каждый спортсмен привыкает. И с каждым стартом мне становится все легче психологически бежать на последнем этапе, поэтому сейчас бежится проще, чем раньше.