Дудченко: «В персьюте можно было выступить и лучше»
В австрийском Хохфильцене завершилась мужская гонка преследования (персьют) в рамках третьего этапа Кубка мира. Украинский биатлонист Антон Дудченко подвел итоги гонки.
Сегодня перед стартом Юрай сказал, что на этой трассе, при таких погодных условиях, тебе сложно бежится. Можешь объяснить почему?
Я бы не сказал, что мне здесь тяжело бежится. Возможно, немного сказывается высота, потому что вчера на огневых рубежах я задыхался, мне было довольно сложно стрелять. Хотя проигрыш был не больше, чем на спринте в Эстерсуне, но здесь более плотные результаты.
Сегодня легче было работать на рубеже?
Сегодня такой проблемы, вроде, не было. На первой лежке я не знаю, почему все выстрелы пошли вверх, потом сделал поправку и все было хорошо, а на стойке была моя ошибка.
Какая тактика у тебя была на последний круг?
Я пытался отыграть несколько позиций, потому что видел, что впереди есть несколько спортсменов, с которыми я могу сразиться, по крайней мере, попробовать. Поэтому работал на максимуме (улыбается).
На последнем круге держал в голове, что завтра эстафета?
Во время гонки вообще не думал, а вот после финиша уже начал. Сегодня выложился до конца, сделал все, что мог, буду восстанавливаться и готовиться к завтрашней гонке.
Доволен результатами, которые показал в личных гонках?
Вчерашней гонкой доволен. Единственное, что я мог бы изменить – это быстрее стрелять, потому что я задыхался на огневых рубежах и довольно долго стрелял, а сегодня можно было выступить и лучше. Но хорошо, что набрал какие-то очки в общий зачет, поэтому не так все плохо.
Ты уже не в первый раз бежишь на последнем этапе. Психологически настраиваться на него так же сложно, как и раньше?
К каждому этапу каждый спортсмен привыкает. И с каждым стартом мне становится все легче психологически бежать на последнем этапе, поэтому сейчас бежится проще, чем раньше.
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