Дудченко: «Во время гонки я не замерз. Сегодня можно было бороться»

24-летний биатлонист – о спринте на втором этапе Кубка мира

Антон Дудченко / Фото - suspilne.media Украинский биатлонист Антон Дудченко в эфире «Суспільного» поделился эмоциями после своего выступления в спринте



«Что касается холода, то скажу, что во время гонки я не замерз. Было достаточно комфортно, немного теплее оделся, чем на прошлую гонку. Но какого-то дискомфорта – замерзли руки или что-то еще – такого не было».



«Если по дистанции, то еще нормально было. Есть над чем работать, но сегодня можно было бороться. А вот на рубеже не было ветра и две ошибки. Для сегодняшнего спринта этого много. На первом круге пересекался с Тарьей Бо, пытался работать с ним. Но на второй части круга он немного отъехал от меня».



«Физическим состоянием доволен. Последняя часть подготовка была смазана через COVID-19, но то, как подошел к первым этапам – доволен».



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