Дудченко: «Но пока это только начало сезона и думаю, что с каждой гонкой у меня будет появляться уверенность»
Дудченко: «Во время гонки я не замерз. Сегодня можно было бороться»
24-летний биатлонист – о спринте на втором этапе Кубка мира
Антон Дудченко / Фото - suspilne.mediaУкраинский биатлонист Антон Дудченко в эфире «Суспільного» поделился эмоциями после своего выступления в спринте (44-е место) на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде.
«Что касается холода, то скажу, что во время гонки я не замерз. Было достаточно комфортно, немного теплее оделся, чем на прошлую гонку. Но какого-то дискомфорта – замерзли руки или что-то еще – такого не было».
«Если по дистанции, то еще нормально было. Есть над чем работать, но сегодня можно было бороться. А вот на рубеже не было ветра и две ошибки. Для сегодняшнего спринта этого много. На первом круге пересекался с Тарьей Бо, пытался работать с ним. Но на второй части круга он немного отъехал от меня».
«Физическим состоянием доволен. Последняя часть подготовка была смазана через COVID-19, но то, как подошел к первым этапам – доволен».
Среди украинцев лучший результат показал Дмитрий Пидручный, он финишировал на 22-й позиции.
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