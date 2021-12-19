Два обидных промаха Насыко лишили Украину медали в смешанной эстафете Обертиллиаха

Победителем микста Кубка IBU стала сборная России

Денис Насыко / фото - Biathlon.com.ua

В австрийском Обертиллиахе завершилась смешанная эстафета, которая прошла в рамках третьего этапа Кубка IBU.

С внушительным отрывом, победителем гонки стала сборная России, спортсмены которой с шестью промахами в стойке прошли всю дистанцию за 1:05:58,5. С отставанием почти в 55 секунд на втором месте расположилась Норвегия (8 промахов в стойке), а тройку лидеров замкнуласборная Италии (1:07:25,0).

Сборная Украины, в составе Валентины Семеренко, Екатерины Бех, Виталия Труша и Дениса Насыко, финишировала на 5-м месте, хоть и имела хорошие шансы на подиум.

Перед последним огневым рубежом Насыко шел вровень с норвежцем Эрленом Бьонтегором, но стрельба в стойке и два обидных промаха отправили Дениса на два штрафных круга и выкинули его из медальной гонки.

Кубок IBU. Обертиллиах

Смешанная эстафета

1. Россия (0+6) 1:05:58,5

2. Норвегия (0+8) +54,8

3. Италия (0+9) +1:26,5

4. Швейцария (0+9) +1:48,1

5. Украина (2+14) +2:00,5

Напомним, в спринте Насыко финишировал 22-м.