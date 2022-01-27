Главный тренер сборной Украины по прибытию на Олимпиаду-2022 сдал положительный тест на коронавирус
Два теста на коронавирус Санитры в Пекине накануне Олимпиады-2022 дали разные результаты
От третьей проверки зависит, останется ли мужская сборная со старшим тренером
17:11
Фото: Дмитрий Евенко
По прилету в Пекин на Олимпийские игры-2022 главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра сдал положительный тест на коронавирус.
Результат второго тестирования словака оказался негативным. В ближайшие часы станет известен результат третьего ПЛР-теста. Если он окажется положительным, специалист уйдет на самоизоляцию.
Состав сборной Украины по биатлону.